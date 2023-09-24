Владимир Мироненко был пулеметчиком. Фото: администрация Здвинского района

В Новосибирской области простились с пулеметчиком Владимиром Мироненко. Он уроженец Здвинского района. Во время специальной военной операции Владимир Мироненко был пулеметчиком.

- Старшина 1 статьи Мироненко Владимир Владимирович, верный Военной присяге, проявив стойкость и мужество в период прохождения военной службы погиб 19 сентября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции, - сообщили в администрации Здвинского района.

Прощание с Владимиром Мироненко прошло 24 сентября в Здвинском районном доме культуры.

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