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НовостиДом. Семья24 сентября 2023 12:58

Кустарниковые собачки из новосибирского зоопарка устроили «перестановку» в вольере

Он рыли землю и переворачивали досточки
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Щенки тоже участвовали в перестановке. Фото: Анна НОВИКОВА

Щенки тоже участвовали в перестановке. Фото: Анна НОВИКОВА

Кустарниковые собачки из новосибирского зоопарка устроили «перестановку» в вольере. В один из теплых дней они решили всей семьей разложить все по собственному фэн-шую.

Они взяли своих щенят и принялись за дело. Дружно рыли землю, переворачивали досточки. Самые маленькие бегали вокруг и «контролировали» процесс. Им просто было интересно наблюдать.

Кустарниковые собачки живут в новосибирском зоопарке с 2016 года. В мае 2023 года у пары родилось 3 щенка.

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