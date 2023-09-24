Щенки тоже участвовали в перестановке. Фото: Анна НОВИКОВА
Кустарниковые собачки из новосибирского зоопарка устроили «перестановку» в вольере. В один из теплых дней они решили всей семьей разложить все по собственному фэн-шую.
Они взяли своих щенят и принялись за дело. Дружно рыли землю, переворачивали досточки. Самые маленькие бегали вокруг и «контролировали» процесс. Им просто было интересно наблюдать.
Кустарниковые собачки живут в новосибирском зоопарке с 2016 года. В мае 2023 года у пары родилось 3 щенка.
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