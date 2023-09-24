Новосибирский оперный театр оценил клининг помещения в 50 миллионов рублей

В оперном театре будет проводится несколько видов уборки. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирский оперный театр ищет подрядчика на указание клининговых услуг. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Цена за все 50 миллионов рублей.

Контракт действует год. Он предусматривает уборку внутри всех помещений театра. Также нужно будет проводить комплексный уход за предметами внутреннего интерьера.

В самом контракте предусмотрено три вида уборки: основная, поддерживающая и генеральная.

Заявки принимаются до 29 сентября 2023 года.

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