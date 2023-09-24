Лезут на руки и под одеяло: новосибирцы показали, как их животные спасаются от холода

Кошкам очень непросто в холода. Фото: Татьяна Соловова/Анна Алексеева

В Новосибирске отопительный сезон стартует только 25 сентября. Его с нетерпением ждут не только горожане, но и их домашние питомцы. Они спасаются от холодов, как могут.

Кот Бенндикт XVII спрятался под одеялом и старается оттуда не высовываться.

Коты любят пледы. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Кот Сфинкс по кличке Кекс тоже любит лежать под одеялом.

Кот по кличке Кекс любит спать с хозяевами. Фото: Полина ШЕВЧЕНКО

- Когда холодает, он становится полностью ручным. Стоит только присесть, как он уже у тебя на руках. Ну и, конечно, пледами запасаемся для него. Только под своими Кекс не спит. Всегда лезет к кому-то под одеяло, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка Полина.

Кошка Муся. Фото: Анна ПАШАГИНА

Кошка по кличке Муся не отстает от своих четвероногих друзей и предпочитает спать под своим красным пледом.

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