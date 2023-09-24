Лезут на руки и под одеяло: новосибирцы показали, как их животные спасаются от холода

Кошкам очень непросто в холода. Фото: Татьяна Соловова/Анна Алексеева
В Новосибирске отопительный сезон стартует только 25 сентября. Его с нетерпением ждут не только горожане, но и их домашние питомцы. Они спасаются от холодов, как могут.
Кот Бенндикт XVII спрятался под одеялом и старается оттуда не высовываться.
Коты любят пледы.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Кот Сфинкс по кличке Кекс тоже любит лежать под одеялом.
Кот по кличке Кекс любит спать с хозяевами.
Фото: Полина ШЕВЧЕНКО
- Когда холодает, он становится полностью ручным. Стоит только присесть, как он уже у тебя на руках. Ну и, конечно, пледами запасаемся для него. Только под своими Кекс не спит. Всегда лезет к кому-то под одеяло, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка Полина.
Кошка Муся.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Кошка по кличке Муся не отстает от своих четвероногих друзей и предпочитает спать под своим красным пледом.
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