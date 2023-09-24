Новое "жилье" понравилось манулам. Фото: скринщот из видео Анны Новиковой
Манулам из новосибирского зоопарка подарили новое «жилье». В их клетке появилась коробка, которую котята тут же кинулись досконально изучать.
Сначала они тщательно обнюхали ее, после проверили на прочность потолок и пол. Тест-драйв «однушки» в центре клетки прошел успешно.
Наигравшись с коробкой котята убежали от нее. Место в ней для всех маловато.
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