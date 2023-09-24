«Хайповать можно на ровном месте»: новосибирский блогер лег на дорогу под моющую дороги машину

Блогер лег на дорогу под струю воды. Фото: скриншот из видео
Новосибирский блогер Богдан Киселев снова привлек к себе внимание. Парень решил освежиться и лег на дорогу под струю поливальной машины.
- Мы в тот день гуляли с друзьями. Я сказал, что хайповать можно на ровном месте и сказал другу, чтобы достал камеру. В этот момент ехала поливальная машина и я лег под ее струю, - рассказал КП-Новосибирск Богдан Киселев, блогер.
Богдан утверждает, что только после случившегося подумал о последствиях.
- Я не рекомендую никому это повторять, - резюмирует новосибирец.
Это не первый перформанс юного блогера. До этого он катался на капоте машины.
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