Квартиру вскрыли спасатели. Фото: Влад Комяков

В Новосибирске 5-летний ребенок заперся в квартире. Об этом сообщили спасатели МАСС.

- Ребенок был дома на улице Пешеходная в Октябрьском районе. Его мама вызвала спасателей, —говорится в сообщении спасателей.

Сотрудникам МАСС удалось попасть в квартиру. В медицинской помощи ребенок не нуждался.

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