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НовостиОбщество24 сентября 2023 9:50

В Новосибирске 5-летний ребенок заперся в квартире

Его мама вызвала спасателей
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Квартиру вскрыли спасатели.

Квартиру вскрыли спасатели.

Фото: Влад Комяков

В Новосибирске 5-летний ребенок заперся в квартире. Об этом сообщили спасатели МАСС.

- Ребенок был дома на улице Пешеходная в Октябрьском районе. Его мама вызвала спасателей, —говорится в сообщении спасателей.

Сотрудникам МАСС удалось попасть в квартиру. В медицинской помощи ребенок не нуждался.

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