Квартиру вскрыли спасатели.
Фото: Влад Комяков
В Новосибирске 5-летний ребенок заперся в квартире. Об этом сообщили спасатели МАСС.
- Ребенок был дома на улице Пешеходная в Октябрьском районе. Его мама вызвала спасателей, —говорится в сообщении спасателей.
Сотрудникам МАСС удалось попасть в квартиру. В медицинской помощи ребенок не нуждался.
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