Священник предлагает сократить срок абортов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске священник предложила снизить срок прерывания беременности. Об этом сообщает ТАСС. Священник Федор Лукьянов высказал свое предложение на заседании Всероссийского форума Всемирного русского народного собора в Новосибирске
- На первом этапе, убрав частные клиники, мы получим действительно реальную картину (с абортами) и инструмент для дальнейшей деятельности. Мы получим контроль за медикаментозными абортами и отсутствие бесконтрольного потребления препаратов для химических абортов. Второй этап - мы сужаем коридор в государственных клиниках за счет таких организационных мер, как снижение допустимого срока аборта. У нас до 12 недель разрешается аборт, а в Германии - до восьми недель, - рассказал в ходе форума Федор Лукьянов.
Он также предполагает, что если перестать выдавать частным клиникам разрешение на проведение абортов, то произойдет их резкое снижение.
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