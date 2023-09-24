Священник предлагает сократить срок абортов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске священник предложила снизить срок прерывания беременности. Об этом сообщает ТАСС. Священник Федор Лукьянов высказал свое предложение на заседании Всероссийского форума Всемирного русского народного собора в Новосибирске

- На первом этапе, убрав частные клиники, мы получим действительно реальную картину (с абортами) и инструмент для дальнейшей деятельности. Мы получим контроль за медикаментозными абортами и отсутствие бесконтрольного потребления препаратов для химических абортов. Второй этап - мы сужаем коридор в государственных клиниках за счет таких организационных мер, как снижение допустимого срока аборта. У нас до 12 недель разрешается аборт, а в Германии - до восьми недель, - рассказал в ходе форума Федор Лукьянов.

Он также предполагает, что если перестать выдавать частным клиникам разрешение на проведение абортов, то произойдет их резкое снижение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber