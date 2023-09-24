«Его едят мухи и тараканы»: в Новосибирске женщина держит сына-инвалида в ужасных условиях

За инвалидом никто не смотрит. Фото: предоставлено жильцами дома

В Новосибирске соседи пожаловались на женщину, содержащую сына в антисанитарных условиях. Они живут в многоэтажке на улице Выборная.

- Она тащит к себе домой мусор, похоже на синдром Плюшкина. Так же у нее проблемы с алкоголем. В прошлом году у нее из квартиры забрали около 70 кошек, а за сыном она вообще не следит. Его едят мухи и тараканы, - пишет жительница дома в соцсетях.

Жители дома переживают за парня. Они думают, что его там совсем не кормят и хотят спасти.

- Мы писали обращения везде, но никаких результатов нет, - говорят жильцы дома.

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