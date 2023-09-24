Андрей Тарашкин был пулеметчиком. Фото: администрация Куйбышевского района

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Андреем Тарашкиным. Об этом сообщили в администрации города Куйбышева.

- 26 октября 2022 года Андрея Тарашкина призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Он был пулеметчиком 4-го мотострелкового взвода. Погиб 23 июля, выполняя боевые задачи, - говорится в телеграм-канале администрации.

Прощание с погибшим прошло 24 сентября в Куйбышеве. Отпевание состоится 25 сентября в Спасском Соборе.

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