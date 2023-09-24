У конкурсантки из Новосибирска прошла фотосессия. Фото: скриншот из видео со страницы Юлии Колмаковой

Участница конкурса «Мисс Россия» Юлия Колмакова снялась в купальнике. Фотосъемка проходила в студии. Сибирячка опубликовала видео на своей странице.

На кадрах видно, что фотосессия проходила около машины «Caddilac».

Напомним, что девушка представляет на конкурсе Новосибирск. В одном из интервью Юлия отметила, что для нее это выход из зоны комфорта. Она описала себя, как открытого, искреннего и доброго человека.

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