Мокрый снег и дождь: в Новосибирской области 25 сентября похолодает до -1

В области ожидается дождь и мокрый снег.
Фото: Влад Комяков
Новосибирские синоптики дали прогноз на начало последней недели сентября. В области ожидаются заморозки до -1 градуса.
- Местами будет идти дождь, а ночью ожидается дождь с мокрым снегом, - уточняется на сайте Западно-Сибирского УГМС.
В городе весь день ожидается дождь. Температура воздуха составит +4…+6 градусов.
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