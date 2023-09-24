Мокрый снег и дождь: в Новосибирской области 25 сентября похолодает до -1

В области ожидается дождь и мокрый снег. Фото: Влад Комяков

Новосибирские синоптики дали прогноз на начало последней недели сентября. В области ожидаются заморозки до -1 градуса.

- Местами будет идти дождь, а ночью ожидается дождь с мокрым снегом, - уточняется на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В городе весь день ожидается дождь. Температура воздуха составит +4…+6 градусов.

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