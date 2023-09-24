Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 сентября 2023 6:01

Мокрый снег и дождь: в Новосибирской области 25 сентября похолодает до -1

В Новосибирской области похолодает до -1
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В области ожидается дождь и мокрый снег.

В области ожидается дождь и мокрый снег.

Фото: Влад Комяков

Новосибирские синоптики дали прогноз на начало последней недели сентября. В области ожидаются заморозки до -1 градуса.

- Местами будет идти дождь, а ночью ожидается дождь с мокрым снегом, - уточняется на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В городе весь день ожидается дождь. Температура воздуха составит +4…+6 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber