Новосибирская полиция прокомментировала выход медведя на железнодорожные пути

Медведь перегородил дорогу поезду. Фото: УТ МВД на транспорте по СФО

В полиции прокомментировали выход медведя на железнодорожные пути. Напомним, его сняли очевидцы в Новосибирской области.

- На место выезжала полиция. За пару часов до этого на этом месте сбили первого медведя. Потом на пути вышел второй медведь и начал есть тушу. Задержка поездов из-за этого произошла на два часа, - рассказали в пресс-службе УТ МВД на транспорте по СФО.

На место так же вызвали охотоведов, но к тому времени он уже ушел.

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