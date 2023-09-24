Поиски завершены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске завершены поиски мужчины в камуфляже. 81-летний пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 23 сентября. Это произошло в Калининском районе.

- Найден, жив! Спасибо всем, кто выехал и был готов выехать на поиск, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Сейчас пенсионер дома и его жизни ничего не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber