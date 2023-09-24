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НовостиОбщество24 сентября 2023 4:18

В Новосибирске завершены поиски мужчины в камуфляже

Его искали сутки
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Поиски завершены.

Поиски завершены.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске завершены поиски мужчины в камуфляже. 81-летний пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 23 сентября. Это произошло в Калининском районе.

- Найден, жив! Спасибо всем, кто выехал и был готов выехать на поиск, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Сейчас пенсионер дома и его жизни ничего не угрожает.

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