Поиски завершены.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске завершены поиски мужчины в камуфляже. 81-летний пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 23 сентября. Это произошло в Калининском районе.
- Найден, жив! Спасибо всем, кто выехал и был готов выехать на поиск, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Сейчас пенсионер дома и его жизни ничего не угрожает.
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