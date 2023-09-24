«Оставил умирать на дороге»: новосибирская таксистка спасла собаку, брошенную после ДТП

Собаку отвезли в ветклинику. Фото: Людмила Ожанская

В Новосибирске Людмила Ожанская спасла собаку, брошенную на дороге после ДТП. Она обнаружила ночью ее на улице Объединения.

- Я увидела у дороги маленький комочек. Сначала думала, что показалось. Вышла из машины и увидела, что собака лежит. Она плакала. Ее, видимо, сбили и оставили умирать. Я отвезла его в веткилинику, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Ожанская.

Малышку осмотрели. Врачи диагностировали у нее перелом. Людмила разместила посты во всех группах, чтобы найти ему нового хозяина.

- Я нашла старых хозяев собаки. Оказалось, что она потерялась. Я отдала ее сегодня утром им в руки, - говорит женщина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber