«Оставил умирать на дороге»: новосибирская таксистка спасла собаку, брошенную после ДТП

Собаку отвезли в ветклинику. Фото: Людмила Ожанская
В Новосибирске Людмила Ожанская спасла собаку, брошенную на дороге после ДТП. Она обнаружила ночью ее на улице Объединения.
- Я увидела у дороги маленький комочек. Сначала думала, что показалось. Вышла из машины и увидела, что собака лежит. Она плакала. Ее, видимо, сбили и оставили умирать. Я отвезла его в веткилинику, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Ожанская.
Малышку осмотрели. Врачи диагностировали у нее перелом. Людмила разместила посты во всех группах, чтобы найти ему нового хозяина.
- Я нашла старых хозяев собаки. Оказалось, что она потерялась. Я отдала ее сегодня утром им в руки, - говорит женщина.
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