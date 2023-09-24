Байкеры закрыли мотосезон. Фото: Андрей Гребнев
Новосибирские байкеры закрыли мотосезон. Они устроили массовый пробег 23 сентября.
- Байкеры проехали от ГПНТБ до городского аэропорта, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Гребнев, очевидец.
В 11 утра для байкеров была подготовлена развлекательная программа, а в 16.00 колонна выехала на городские улицы.
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