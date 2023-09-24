ДТП произошло на Северном объезде. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
На трассе под Новосибирском столкнулись фура и самосвал. ДТП произошло на Северном объезде.
Последствия аварии сняли проезжающие мимо автомобилисты. На кадрах видно, что из фуры выпал утеплитель.
На месте работали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало.
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