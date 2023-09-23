В Новосибирске ищут 81-летнего мужчину в камуфляжной куртке. Фото: ПСО «ЛизаАлерт НСО»

В Калининском районе Новосибирска ищут 81-летнего Александра Петровича Хитькова. 23 сентября он ушел из дома в неизвестном направлении.

- Мужчина худощавого телосложения, рост 172 сантиметра. Волосы седые, глаза серо-зеленые. Был одет в темно-зеленую камуфляжную куртку, синие спортивные штаны, бежевую кофту, белые кеды и белую кепку, - сообщается в ориентировке ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Александр Петрович или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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