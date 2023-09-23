На левом берегу Новосибирска на выходных изменится работа трамваев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На левом берегу Новосибирска изменится работа трех трамваев. Движение по измененной схеме будет организовано с 22:00 23 сентября до окончания движения 24 сентября.

По информации Центра управления городским транспортом, изменения связаны с ремонтом путей на улице Троллейной.

Не будет ходить трамвай №8.

Маршрут № 10 будет работать по схеме «остановка «Бугринская роща» - Оловозаводская - Мира - Сибиряков-Гвардейцев - Вертковская - Троллейная - 9-й Гвардейской Дивизии - Волховская - Связистов - остановка «Юго-Западный жилмассив».

Трамвай № 15 проследует по маршруту «остановка «Бугринская роща» - Оловозаводская - Мира - Сибиряков-Гвардейцев - Покрышкина - Блюхера - Котовского - Ватутина - Широкая - Троллейная - Демьяновская - Широкая - Связистов - остановка «Юго-Западный жилмассив».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber