«Хотел помочь родителям»: подросток из Новосибирска случайно убил сестру косой

14-летний подросток из Новосибирска случайно убил 4-летнюю сестру косой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В одном из сел Солонешенского района Алтайского края 14-летний подросток случайно убил 4-летнюю сестру косой. Как сообщили на бийской станции скорой медпомощи, лезвия инструмента попало в область сердца. Девочка скончалась до приезда медиков.

Как пишет КП-Баранул, семья с детьми из Новосибирска приехала на Алтай в свой дачный дом, чтобы выкопать картошку. Увидев косу, мальчик решил помочь своим родителям и стал косить траву по краю огорода. В этот момент сестренка подошла сзади: подросток ее не заметил и, махнув косой назад, случайно ударил.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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