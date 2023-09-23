«Занесло на мокрой дороге»: в Новосибирске на Бердском шоссе «Волга» влетела в ограждение

В Новосибирске на Бердском шоссе «Волга» врезалась в ограждения. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на Бердском шоссе «Волга» врезалась в ограждения. ДТП случилось 23 сентября.

— Неподалёку от Матвеевки, по пути из Академгородка в город, водителя седана ГАЗ-31105 занесло на мокрой дороге, и автомобиль врезался в дорожное ограждение. Транспортное средство получило крайне серьёзные повреждения, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На месте произошедшего работает экипаж ДПС, о пострадавших информации не поступало.

В городской Госавтоинспекции случившееся не прокомментировали.

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