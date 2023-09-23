В Новосибирске театр и спорт объединили усилия для развития новых проектов. Фото: НГТИ

Новосибирский государственный театральный институт и Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки, образования и творчества.

Теперь институт будет приглашать воспитанников центра на спектакли, а они, в свою очередь, позовут студентов на соревнования. Совместным проектом станет фестиваль боевых искусств «Путь мастерства». Его планируют провести в конце октября.

Ректор НГТИ Василий Кузин отметил, что сотрудничество между организациями началось еще в 2022 году. Теперь же оно станет более результативным.

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