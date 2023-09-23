Не могла слезть: в Новосибирске спасатели сняли девочку, застрявшую на баскетбольном кольце

В Новосибирске 7-летняя девочка застряла в баскетбольном кольце. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске 7-летняя девочка застряла в баскетбольном кольце. Слезть сама она оттуда не могла — пришлось вызывать на помощь спасателей.

— В Советском районе на улице Динамовцев 7-летняя девочка забралась на баскетбольное кольцо и не смогла слезть. Прибывшие спасатели сняли девочку с помощью лестницы и передали маме, — сообщили спасатели МАСС.

Спасенная девочка долго грустить не стала — попросила спасателей показать ей спасательный автомобиль. Отказать ей сотрудники МАСС не смогли и даже дали примерить защитный шлем.

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