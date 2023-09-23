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НовостиОбщество23 сентября 2023 2:55

В Новосибирске завершены поиски 7-летнего мальчика в камуфляжной футболке

Об этом сообщили волонтеры
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске завершены поиски 7-летнего мальчика в камуфляжной футболке. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске завершены поиски 7-летнего мальчика в камуфляжной футболке. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске завершены поиски 7-летнего мальчика в камуфляжной футболке. Об этом сообщили волонтеры утром в субботу, 23 сентября.

— Мальчик найден, жив. Спасибо всем кто выезжал на автономные задачи, распространял информацию в сети и делал репосты, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Напомним, мальчик пропал в пятницу, 22 сентября в Кировском районе города. Он вышел из дома и не вернулся.

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