В Сибири неожиданно зацвели сирень и распустились одуванчики

В Алтайском крае неожиданно зацвела белая сирень и распустились одуванчики. Фото: «Катунь 24».

В Алтайском крае, несмотря на то, завершение первого осеннего месяца, неожиданно зацвела белая сирень и распустились одуванчики. Барнаульцы отмечают, что несмотря на сезон, погода радует их своим теплом.

— Нежные весенние цветки сирени украсили территорию дома №68 на улице Тимуровской. Солнечные одуванчики же местами распустились по всему городу, — сообщает издание «Катунь 24».

А в Кытмановском районе Алтайского края заметили цветы на яблонях, местные жители также сообщают, что зацвела лесная земляника.

Новосибирцев же погода баловать в ближайшее время не планирует. В субботу, 23 сентября, в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение в связи сильными дождями, грозами, градом, ветром о 17-22 метров в секунду и похолоданием до +9…+11 градусов.

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