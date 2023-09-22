В Новосибирске пенсионерка пыталась спуститься из окна по «веревке» из простыней

Пенсионерка решила спуститься с пятого этажа по «веревке» из простыней. Фото: "АСТ-54"
В Первомайском районе Новосибирска развернулась сцена, не менее эпичная, чем в голливудском кино. Там пенсионерка решила спуститься с пятого этажа по «веревке» из простыней.
— На Первомайской, 234, пожилая женщина собирается сбежать из квартиры через окно на 5 этаже, используя связанные простыни, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54».
Как написали в комментариях под постом в телеграм-канале очевидцы, пенсионерка имеет определенное заболевание, соседи пенсионерки всеми силами уговаривали ее вернуться в квартиру. Чем в итоге закончилась история — неизвестно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер