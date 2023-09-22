В Новосибирске пенсионерка пыталась спуститься из окна по «веревке» из простыней

Пенсионерка решила спуститься с пятого этажа по «веревке» из простыней. Фото: "АСТ-54"

В Первомайском районе Новосибирска развернулась сцена, не менее эпичная, чем в голливудском кино. Там пенсионерка решила спуститься с пятого этажа по «веревке» из простыней.

— На Первомайской, 234, пожилая женщина собирается сбежать из квартиры через окно на 5 этаже, используя связанные простыни, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54».

Как написали в комментариях под постом в телеграм-канале очевидцы, пенсионерка имеет определенное заболевание, соседи пенсионерки всеми силами уговаривали ее вернуться в квартиру. Чем в итоге закончилась история — неизвестно.

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