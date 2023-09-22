ХК «Сибирь» и «Нефтехимик» совершили обмен нападающими

В Новосибирск возвращается воспитанник «Сибири» 27-летний нападающий Михаил Назаров. Фото: телеграм-канал ХК "Сибирь"

ХК «Сибирь» и «Нефтехимик» соврешили обмен нападающими. Об этом сообщили в официальном аккаунте хоккейного клуба.

— Хоккейные клубы «Сибирь» и «Нефтехимик» совершили обмен, в результате которого в Нижнекамск переезжает Никита Сетдиков, который ранее был помещен в Список отказов и не был выбран ни одним из клубов, а в Новосибирск возвращается воспитанник «Сибири» 27-летний нападающий Михаил Назаров, — сообщили в телеграм-канале ХК «Сибирь».

Ранее ХК «Сибирь» обыграла омский «Авангард» в матче КХЛ. 21 сентября «Сибирь-Арена» провела свое первое в истории сибирское дерби. Игра завершилась со счетом 4: 1. Следующий свой матч ХК «Сибирь» проведет 23 сентября с командой «Барыс» из Казахстана.

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