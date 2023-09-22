Дзержинский районный суд отказался повторно рассматривать дело вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. Фото: Управление Судебного департамента в НСО

Дзержинский районный суд отказался повторно рассматривать дело вице-мэра Новосибирска Артема Скатова. Он подвал апелляционную жалобу на приговор мирового судьи 7-го судебного участка Дзержинского судебного района.

— По итогам рассмотрения апелляционной жалобы приговор в отношении Скатова оставлен без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения, — сообщили в Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, суд признал Скатова виновным в клевете и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Артема Скатова задержали в июле 2022 года. Оказалось, что заявление в полицию подал депутат Госдумы. Он заявил, что в публикации, размещенной в телеграм-канале «Государь» содержалась клевета.

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