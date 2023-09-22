«Вышел из дома и исчез»: в Новосибирске пропал 7-летний мальчик в камуфляжной футболке

В Новосибирске ищут 7-летнего Евгения Васильева. Фото: "ЛизаАлерт НСО"
В Новосибирске ищут 7-летнего Евгения Васильева. Мальчик пропал 22 сентября в Кировском районе города.
— Ребенок вышел из дома и исчез, — сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Приметы: рост 125 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. На момент своего исчезновения ребенок был одет в серую куртку, камуфляжную футболку, синие джинсы и серые кроссовки.
Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Женя или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.
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