Мэр Новосибирска прокомментировал возможность отделения Академгородка. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал возможность отделения Академгородка. По его словам, такие изменения маловероятны.

- У нас нет планов деления муниципалитета города Новосибирска на части. Мы не рассчитываем такие перспективы, - сообщил мэр в ходе часа прессы.

Он напомнил, что сейчас реализуется программа «Академгородок 2», в которой муниципалитет играет значимую роль. Так, например, восстанавливаются дороги, велодорожки, строится музыкальная школа.

Анатолий Локоть также вспомнил Лаврентьева, который вряд ли бы одобрил решение отделить Академгородок.

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