Мэр Новосибирска прокомментировал возможность отделения Академгородка.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал возможность отделения Академгородка. По его словам, такие изменения маловероятны.
- У нас нет планов деления муниципалитета города Новосибирска на части. Мы не рассчитываем такие перспективы, - сообщил мэр в ходе часа прессы.
Он напомнил, что сейчас реализуется программа «Академгородок 2», в которой муниципалитет играет значимую роль. Так, например, восстанавливаются дороги, велодорожки, строится музыкальная школа.
Анатолий Локоть также вспомнил Лаврентьева, который вряд ли бы одобрил решение отделить Академгородок.
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