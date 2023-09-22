В Новосибирске выберут «Сладкую королеву» на конкурсе кондитеров

В Новосибирске на конкурсе кондитеров выберут «Сладкую королеву». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске пройдет конкурс для кондитеров, фуд-флористов, конфетниц и пряничных мастеров. Сражаться за звание «Сладкой королевы» мастерицы будут с 17 октября по 12 ноября.

Впервые конкурс соберет участников со всей Сибири. Он пройдет в формате мастер-классов по развитию личного бренда, кондитерскому искусству и семи конкурсных заданий. Принять участие могут как профессиональные кондитеры, так и любители. Голосование будет доступно в офлайн и онлайн форматах.

Кроме короны, победительница получит диплом, публикацию в глянцевом журнале, фотосессию, опыт дефиле и новые знакомства.

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