В Новосибирске на Октябрьском мосту столкнулись четыре иномарки

В Новосибирске случилось массовое ДТП с участием 4 автомобилей. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске случилось массовое ДТП с участием 4 автомобилей. Авария произошла на Октябрьском мосту вечером в пятницу, 22 сентября. Дорогу не поделили genesis, bentley, chevrolet cruze и nissan tiida. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— «Бентли» летел с левого берега на правый по крайней полосе, в гонки играли с какой-то японской малолитражкой, потом, видимо, занесло при перестроении, и водитель вылетел на встречку в отбойник, там же задел «Генезиса». В сумме 4 машины пострадали. Поток ехал 60-70 примерно, они летели там 110-120 точно, один за другим, — сообщили очевидцы паблику Вконтакте «АСТ-54».

В городской Госавтоинспекции пояснили, что месте ДТП работает наряд ДПС. Устанавливаются обстоятельства.

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