Нутрициолог Гусакова рассказала, какие продукты подойдут для школьного перекуса. Фото: NEWS.ru

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала NEWS.ru какие продукты лучше всего подойдут для школьного перекуса. Важно, чтобы интервал между приемами пищи не превышал четырех часов.

- Полдник и второй завтрак составляем из овощей, фруктов, добавляем к ним белковую составляющую, а также источник жиров. Фрукты, овощи, сухофрукты, ягоды - источники углеводов и клетчатки. Орехи, семечки - источники полезных жиров и растительного белка. Источники животного белка - сыр, вареные яйца, мясо (запеченное или отварное), отварной язык. Источники сложных углеводов - ржаной или цельнозерновой хлеб, хлебцы, злаковые батончики, - рассказала нутрициолог.

Эксперт призвала учитывать пожелания ребенка при приготовлении перекусов.

Удобно брать с собой сэндвичи или роллы в лаваше. Они не разваливаются и содержат все необходимые для организма ребенка ингридиенты. Альтернативой сэндвичам могут стать вафли из овощей и фруктов.

Не стоит забывать о десерте. С собой можно взять домашние овсяные батончики с сухофруктами.

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