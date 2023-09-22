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НовостиОбщество22 сентября 2023 15:42

Нутрициолог Гусакова рассказала, какие продукты подойдут для школьного перекуса

Важно, чтобы интервал между приемами пищи не превышал четырех часов
Полина ШЕВЧЕНКО
Нутрициолог Гусакова рассказала, какие продукты подойдут для школьного перекуса. Фото: NEWS.ru

Нутрициолог Гусакова рассказала, какие продукты подойдут для школьного перекуса. Фото: NEWS.ru

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала NEWS.ru какие продукты лучше всего подойдут для школьного перекуса. Важно, чтобы интервал между приемами пищи не превышал четырех часов.

- Полдник и второй завтрак составляем из овощей, фруктов, добавляем к ним белковую составляющую, а также источник жиров. Фрукты, овощи, сухофрукты, ягоды - источники углеводов и клетчатки. Орехи, семечки - источники полезных жиров и растительного белка. Источники животного белка - сыр, вареные яйца, мясо (запеченное или отварное), отварной язык. Источники сложных углеводов - ржаной или цельнозерновой хлеб, хлебцы, злаковые батончики, - рассказала нутрициолог.

Эксперт призвала учитывать пожелания ребенка при приготовлении перекусов.

Удобно брать с собой сэндвичи или роллы в лаваше. Они не разваливаются и содержат все необходимые для организма ребенка ингридиенты. Альтернативой сэндвичам могут стать вафли из овощей и фруктов.

Не стоит забывать о десерте. С собой можно взять домашние овсяные батончики с сухофруктами.

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