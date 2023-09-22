В Новосибирске дорогу-дублер Бердского шоссе откроют в октябре.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске дорогу от улицы Выборной к селу Новолуговому откроют в октябре. Сейчас на участке в 750 метров завершили укладку нижнего слоя асфальта.
В настоящее время выполнено фрезерование, проведена замена старого основания на новое, уложен нижний слой асфальта. Также установлен бордюр. Дорожникам предстоит уложить верхний слой покрытия, поставить знаки и нанести разметку.
Мэр Анатолий Локоть заявил, что дорогу пришлось не просто ремонтировать, а фактически делать заново.
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