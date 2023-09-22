В ходе СВО погиб контрактник из Новосибирской области Максим Почтарь. Фото: администрация Бердска

В ходе спецоперации погиб 33-летний контрактник из Бердска Новосибирской области Максим Андреевич Почтарь. Об этом сообщают в администрации города.

- 17 сентября при исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции погиб рядовой Максим Почтарь, - говорится в сообщении.

Максим всегда был патриотом, поэтому не смог оставаться в стороне и в марте 2023 года заключил контракт. Сослуживцы отзывались о сибиряке, как о решительном человеке.

Прощание с военным пройдет 24 сентября в Кафедральном соборе Преображения Господня с 12:00 до 13:00.

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