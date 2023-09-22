В Новосибирске выросли цены на шаурму из-за подорожания ингредиентов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске подскочили цены на шаурму из-за подорожания основных ингредиентов. Грустной новостью о повышении стоимости блюда поделилось одно из круглосуточных заведений в Академгородке. Фото обращения имеется у канала «Ненаучный Городок».

Так, согласно объявлению, за последние месяцы ингридиенты шаурмы выросли в цене на 37,5%. Больше всего подорожало мясо - 40%. Стоимость соуса подскочила на 25%, на другие расходные материалы - на 40%.

- К сожалению, мы больше не можем держать цены на прежнем уровне. Наше повышение цен лишь компенсация роста себестоимости, - объясняют в администрации общепита.

КП-Новосибирск дозвонилась до заведения. Там подтвердили, что с 20 сентября шаурма продается по новой цене.

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