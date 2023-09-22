Мэр Новосибирска высказался о творчестве группы Rammstein

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как он относится к творчеству группы Rammstein. Фото: Елизавета СУХОВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как он относится к творчеству группы Rammstein. Об этом его спросили на еженедельной пресс-конференции.

— Никак, не знаком, — ответил градоначальник журналистам.

Напомним, 21 сентября в Доме ученых в Академгородке должен был пройти концерт оркестра Cagmo «Симфония Rammstein». Музыканты планировали сыграть хиты немецкой рок-группы в классическом стиле. Но против выступления выступили активисты Сибирской правозащитной группы «Радетель». Активисты считали, что сейчас не время для исполнения подобных композиций. Общественники составили соответствующее обращение в мэрию города. В итоге концерт был отменен.

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Активисты считают несвоевременным исполнение подобной музыки (подробнее).

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