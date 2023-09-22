Она осталась сидеть в коробке: трехмесячный щенок потерялся в лесу под Новосибирском

Трехмесячный щенок остался один в коробке в лесу под Новосибирском, на фото потерявшаяся собака справа. Фото: предоставлено хозяйкой щенка.

Печальная история произошла в Караканском бору. Трое грибников отправились в лес собирать урожай, прихватив с собой малютку-собаку. Они поставили палатки на берегу Обского моря и два дня находились на природе. Всё это время Юта была рядом.

По пути домой 21 сентября отдыхающие решили остановиться в Караканском бору, чтобы набрать ещё немного грибов. Они вытащили из машины коробку со щенком – небольшой черный ящик с одеялом на дне (именно в нём Юта передвигалась во время движения машины), а сами пошли в чащу.

Но вернувшись обратно и отправившись в дорогу, грибники забыли взять с собой свою спутницу, маленькую Юту.

– В итоге опомнились и вернулись. Но, как я понимаю, сами закрутились и вернулись не туда. В итоге где-то в Караканском бору стоит ящик с маленьким щенком. Там есть песчаная гора, все грибники её знают, 71-76 км от Караканского бора, на подъёме на эту гору они как раз и остановились, – вспоминает хозяйка щенка Алена. – Сегодня пятница, погода хорошая, может быть грибники, и обнаружат её. Очень на это надеюсь, ведь по-другому она не выживет! – поделилась девушка с КП-Новосибирск.

Тому, кто найдет собаку и вернет домой, хозяйка обещает вознаграждение в 5 тысяч рублей.

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