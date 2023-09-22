В Новосибирске пьяный пенсионер пытался зарезать сожительницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К дому по улице Энгельса в Новосибирске вызвали карету скорой помощи. Медики вынесли из квартиры тяжелораненую женщину и отвезли её в городскую клиническую больницу №34. Врачи диагностировали у пациентки ножевое ранение в области груди. Пострадавшей оказалась 44-летняя жительница Новосибирска. О случившемся сразу сообщили в полицию. Произошло ЧП 18 сентября.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску установили и задержали подозреваемого. Им оказался 67-летний сожитель потерпевшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Следствие выяснило, что инцидент произошёл после употребления алкоголя. Между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил свою собутыльницу ножом в грудь. В отношении подозреваемого уже возбудили уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь подозреваемому грозит срок до восьми лет лишения свободы.

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