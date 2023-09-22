«Хамство – это ответ на хамство»: водитель автобуса рассказал о ситуации с пассажироперевозками в Бийске

В Бийске водители автобусов массово увольняются из-за эмоционального выгорания. Фото: "Бийский рабочий".

В Бийске люди жалуются на маршруты, пролегающие через коммунальный мост, где уже несколько месяцев идет ремонт. По этой причины многие автобусы задерживаются, едут переполненные, проезжают мимо остановок. Ситуация особенно усугубилась с началом учебного года.

Решить эту проблему никак не представляется возможным: увеличить число автобусов не выходит из-за отсутствия шофёров. Люди массово уходят из профессии. Всему виной – эмоциональное выгорание, невысокие зарплаты и хамство пассажиров.

Последнее, в частности, стало обоюдной претензией: и как тут не возмутиться, когда проезд дорожает с каждым годом, а уровень сервиса по-прежнему остаётся низким. Своей печальной историей с редакцией «Бийский рабочий» поделилась Наталья Жихарева, которая чуть было не пострадала, когда садясь в автобус, её зажало дверями:

– Водитель остановился, выругался, и я же еще и осталась виноватой. Но ехать-то нужно. Я вошла в салон, рассчиталась за проезд, и водитель уже мимоходом более миролюбиво меня спросил: «Что, придавил?». Отвечаю: «Да, придавил», на что последовал поток бранной речи и наставлений, а закончилось все заявлением: «Так, выходим!», – с обидой закончила бийчанка.

Ответ водителей долго не заставил себя ждать:

– Хамство – это ответ на хамство. На нас тоже жалуются все. А вы попробуйте поработать так. Едешь, а к тебе люди в состоянии алкогольного опьянения пристают. Или срываются на тебе. Вроде бы и зарплата неплохая, но из-за отношения людей работать в этой сфере уже не хочется. И многие водители так же. А притока молодежи нет. Они если и получают права соответствующей категории – чтобы уехать куда-нибудь на север на вахту, – прокомментировал ситуацию в Бийске Константин, водитель автобуса.

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