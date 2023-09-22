Сидел на полу и кричал: в Новосибирске неадекватный мужчина пробрался в больницу

В Новосибирске неадекватный мужчина пробрался в больницу.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В одну из новосибирских больниц пробрался неадекватный мужчина. Происшествие случилось 21 октября. Видео очевидец поделился в группе «Новосибирск с огоньком».
По словам свидетелей инцидента, мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В видеоролике видно, как он сидит на полу и кричит «Помогите!».
По информации автора поста, успокаивать дебошира приезжала группа быстрого реагирования. Однако КП-Новосибирск факт произошедшего не смогли подтвердить ни в АБ «Гвардия», ни в региональном ГУ МВД.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер