В Новосибирске стену на Серебренниковской распишут в деревенских мотивах: что думают жители

В Новосибирске здания на улице Серебренниковской 2А и 2Б планируется украсить муралом площадью в 2 тысяч квадратных метров. Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

В Новосибирске здания на улице Серебренниковской 2А и 2Б планируется украсить муралом площадью в 2 тысяч квадратных метров. Рисунок будет тематическим — в рамках исторического проекта «Страницы истории 2. 0». Проект посвящен селу Кривощеково, его автором является томский художник Илья Wince.

Проект посвящен селу Кривощеково, его автором является томский художник Илья wince. Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

— Мурал сформирован из сохранившихся фотоматериалов о селе Кривощёково, где изображены сцены местности с её культурой, хозяйством, мечтами и настоящей жизнью. В работе в качестве референсов использовались исторические кадры Центрального района города, предоставленные музеем Новосибирска, — написала в своем телеграм-канале вице-мэр города Анна Терешкова.

Анна Терешкова побывала на месте будущего мурала. Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

Жители города, правда, пока с недоверием относятся к задумке. Кто-то хочет дождаться завершения работ, чтобы оценить мурал целиком, кто-то считает, что картина не очень вписывается в окружающий пейзаж, а кто-то наоборот, очень доволен тем, что серость стен теперь украшает живопись.

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