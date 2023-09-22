«Сумасшедший адреналин»: рыбак выловил под Новосибирском гигантскую щуку

Рыбак выловил гигантскую щуку весом в 13 килограмм под Новосибирском. Фото: предоставлено Александром Чеглаковым.

Щуку весом 13 килограмм 600 грамм Александр Чеглаков поймал районе реки Обь. Чтобы изловить такого гиганта, рыбак применил специальный способ «джиг» – этот вид спиннинга как раз предназначен для таких хищных видов рыб как судак, щука, окунь, сом. Александр ловил на силиконовую приманку размером 3.5 дюйма. Процесс высаживания занял около 20 мин.

– Я всегда нацелен на трофейную рыбу и рыбачу только на хищника: на крупную щуку либо крупного судака. За летний сезон спиннинга у меня стабильно выходит по два-три трофея. Обычно «залетают» щуки от семи килограммов и выше. Но такую тринадцатикилограммовую щуку я поймал впервые! – рассказал Александр корреспонденту КП-Новосибирск.

На водоемы сибиряк выбирается регулярно: минимум два–три раза в неделю. А в целом за сезон Александр ездил на Обь уже раза три-четыре. Он бы с удовольствием делал это чаще, только всё дело в большом расстоянии: сам рыбак родом из Новокузнецка, и, чтобы добраться до Оби, нужно преодолеть немало километров. Однако, когда речь идёт о деле всей жизни, то любые расстояния и условия – не помеха.

– Зимой тоже рыбачу. Мой зимний рекорд – это десятикилограммовая щука. И у меня была цель: поймать щуку за десять килограмм. И она была выполнена! Следующая цель: поймать щуку примерно под двадцать килограмм. Думаю, теперь есть к чему стремиться – поделился своими планами рыбак.

Однако царь-щука – далеко не единственный улов Александра. В тот же день находчивому сибиряку вновь улыбнулась удача, и он выловил из воды судака весом 5,5 кг. На вопрос о том, что предпочитает делать рыбак со своей добычей, Александр ответил с улыбкой:

Сибиряку вновь улыбнулась удача, и он выловил из воды судака весом 5,5 кг. Фото: предоставлено Александром Чеглаковым.

– Я не голодный. Рыбачу исключительно в спортивных интересах. После удачных кадров с трофеем рыба благополучна была отпущена: такие рыбы должны жить!

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