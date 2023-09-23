Тепло закончилось: в Новосибирск придут холод до +9 с дождями и ветром

В Новосибирске сильно похолодает и начнутся дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большую часть сентября в Новосибирске было тепло, но с субботы, 23 сентября, начнутся холодные дни. Уже ночью похолодает до +7…+9 градусов, а днем будет не больше +9…+11.

— Ночью и днем пройдет небольшой дождь, местами с грозой. Северо-западный ветер подует со скоростью до 20 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью придут заморозки до +1 градуса, а днем — до +6. Будет облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, грозы с градом. Днем же везде, кроме юго-востока, осадков не обещают.

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