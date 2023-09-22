В Новосибирске на Северном объезде образовалась пробка в 20 километров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на Северном объезде образовалась пробка в 20 километров. Сервис 2ГИС оценивает загруженность дорог в 8 баллов из 10.

Причиной столь масштабного затора стал ремонт дорог на двух участках, суженая проезжая часть на третьем и ДТП еще на двух.

Людям приходится стоять в пробке по несколько часов, чтобы проехать несколько километров. По данным 2ГИС, сильнее всего дорога загружена на участке от пересечения с улицей Производственная и до съезда с кольца у Пашинского шоссе.

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