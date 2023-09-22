«Чрезвычайно жирен и малоподвижен»: в Новосибирском зоопарке манулы начали отъедаться к зиме

В Новосибирском зоопарке манулы начали отъедаться к зиме. Фото: Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке манулы начали отъедаться к зиме. Вместе с этим северные коты приступили к отращиванию подпушка.

- Сибирский манул - самый северный подвид, который приспособился к резко континентальному климату с очень низкими температурами воздуха зимой (до -50 градусов) и снежным покровом незначительной величины, - рассказали в зоопарке.

Специалисты отмечают, что осенью и в начале зимы манул «бывает чрезвычайно жирен и малоподвижен».

Для того, чтобы не мерзнуть в суровые морозы кошачьи также наращивают подпушек. Шерсть манулов отличается особой густотой - на один квадратный сантиметр приходится 9 тысяч волосков. Они помогают животному зимовать в северных краях.

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