«Чрезвычайно жирен и малоподвижен»: в Новосибирском зоопарке манулы начали отъедаться к зиме

В Новосибирском зоопарке манулы начали отъедаться к зиме. Фото: Анна Новикова
В Новосибирском зоопарке манулы начали отъедаться к зиме. Вместе с этим северные коты приступили к отращиванию подпушка.
- Сибирский манул - самый северный подвид, который приспособился к резко континентальному климату с очень низкими температурами воздуха зимой (до -50 градусов) и снежным покровом незначительной величины, - рассказали в зоопарке.
Специалисты отмечают, что осенью и в начале зимы манул «бывает чрезвычайно жирен и малоподвижен».
Для того, чтобы не мерзнуть в суровые морозы кошачьи также наращивают подпушек. Шерсть манулов отличается особой густотой - на один квадратный сантиметр приходится 9 тысяч волосков. Они помогают животному зимовать в северных краях.
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