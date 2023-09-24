«Это чудо!»: в Новосибирской области хореограф вернула деньги родителям за несостоявшуюся поездку

Родителям вернули деньги. Фото: предоставлено героиней публикации

В Новосибирской области родителям вернули деньги за несостоявшуюся поездку. Это произошло после публикации КП-Новосибирск.

- Нас собрали в молодежном центре, и хореограф вернула все в полном объеме. Деньги были нам отданы в конвертах, - рассказала КП-Новосибирск мама одной из девочек.

Напомним, что в Искитиме разразился скандал в одном из танцевальных коллективов. Хореограф собрала с родителей деньги на фестиваль в Казань, но детей туда так и не отвезла, Ее долг составлял, по словам взрослых, около 300 тысяч.

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