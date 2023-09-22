В Новосибирске дорогу к селу Новолуговому завершат в начале октября. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске продолжается ремонт дороги от улицы Выборной к селу Новолуговому протяженностью 750 метров. Дорожники завершили укладку нижнего слоя асфальта.

- Состояние проезда было ужасное, поэтому мы его не ремонтируем, а фактически делаем заново, начиная с укладки щебеночного основания, - отметил мэр Анатолий Локоть.

В настоящее время выполнено фрезерование, проведена замена старого основания на новое, уложен нижний слой асфальта. Также установлен бордюр. Дорожникам предстоит уложить верхний слой покрытия, поставить знаки и нанести разметку.

Работы планируют завершить в начале октября.

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