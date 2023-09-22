В Новосибирске ребенка, упавшего с 8-го этажа, перевели из реанимации. Фото: СК РФ по Новосибирской области.

Врачи рассказали о состоянии мальчика, упавшего с 8-го этажа в Новосибирске. Ребенка перевели из реанимационного отделения. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили подробности.

- Он уже в отделении. Его жизни ничего не угрожает, – рассказал КП-Новосибирск главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

По словам медика, состояние ребёнка улучшилось благодаря профессионализму врачей. Они сделали все, чтобы сохранить жизнь мальчика.

Напомним, инцидент произошел 16 сентября на улице Выборной. Ребёнок находился дома один. Он перелез за балкон и упал на крышу пристройки. Травмы оказались довольно серьёзными. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника и костей предплечья, травмы ребер и внутренних органов.

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