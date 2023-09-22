В Новосибирске ремонт дорог вышел на финишную прямую

Ремонт дорог в городе находится на финишной прямой. Фото: Мэрия Новосибирска

В Октябрьском районе завершают восстановление дорожного полотна на участке дороги от улицы Выборной в сторону села Новолуговое протяженностью 750 метров. Мэр Анатолий Локоть оценил качество ремонтных работ.

- Это дорога является альтернативным выездом из Первомайского района в Октябрьский – по улице Выборной через ТЭЦ-5. Она проходит параллельно Бердскому шоссе и улице Большевистской. Многие автомобилисты при возникновении пробок предпочитают пользоваться именно этим проездом. Основное препятствие, которое мешало начать ремонтные работы, – это ведомственная разобщенность, не вся дорога находится в муниципальной собственности, протяженность нашего участка – 750 метров. Состояние проезда было ужасное, поэтому мы его не ремонтируем, а фактически делаем заново, начиная с укладки щебеночного основания. Срок завершения работ – конец сентября, – подчеркнул Анатолий Локоть.

К ремонту участка дороги от улицы Выборной в сторону села Новолуговое приступили в конце июня 2023 года, завершить ремонт планируется к началу октября. Проектом предусмотрена замена старого основания с устройством дополнительного слоя из щебеночно-песчаной смеси и двух слоев асфальтобетонного покрытия.

На сегодня полностью выполнены работы по фрезерованию и замене старого основания на новое, уложен нижний слой покрытия. На всем протяжении, с двух сторон, установлен бордюрный камень.

После устройства верхнего слоя покрытия и обочин будут установлены дорожные знаки (21 шт.) и нанесена дорожная разметка.

Глава города призвал собственников участка дороги, не находящейся в ведении муниципалитета, провести ремонтные работы, чтобы полностью восстановить проезд.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, в Новосибирске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 23 объекта, осталось завершить работы на четырех.

- По региональной программе «Региональные автомобильные дороги», которую мы финансируем вместе с правительством Новосибирской области, – запланировано 63 объекта на этот год, из них 50 введено в эксплуатацию, – резюмировал глава города.

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